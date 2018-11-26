شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يجرى أشعة على الضامة.. والكدمة العظمية تؤجل عودة نجيب للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى على معلول، لاعب الأهلى، أشعة جديدة للاطمئنان على إصابته فى العضلة الضامة، ويؤدى اللاعب برنامجه التأهيلى بشكل جيد، ويسير وفقًا للجدول الزمنى الموضوع له للتعافى من الإصابة.

وأوضح خالد محمود، طبيب الفريق، أن الجهاز الطبى لن يتعجل في قرار إعادة اللاعب للتدريبات الجماعية، مؤكدًا أن هناك برنامجا زمنيا خاصا بإجراء بعض الأشعة التى من شأنها الاطمئنان على حالة اللاعب من فترة لأخرى، لحين الدفع به بشكل تدريجى فى التدريبات الجماعية وبعدها إعلان جاهزيته بشكل تام.

وعن حالة محمد نجيب قال خالد محمود إنه يعانى من «كدمة عظمية» فى ركبته تسببت في تأخر عودته للتدريبات الجماعية، مضيفاً أن المدافع الدولي يتدرب بشكل يومي في الملعب من خلال تدريبات الجري وبعض الوحدات البدنية الموضوعة له، ولكن تعرضه للإصابة بكدمة عظمية ترتب عليه حصوله على راحة من التدريبات البدنية ولكن مع الاستمرار فى تنفيذ البرنامج العلاجى والتأهيلى.