عبد الحفيظ: أمامنا عدة "تحديات".. ومباراة المقاولون هي البداية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أكد سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الجميع يعلم حجم التحديات التي يواجهها الأهلي في الفترة الحالية والمقبلة لافتًا إلى أنه لابد من فرض حالة التركيز لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وأوضح عبد الحفيظ خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "مباراة المقاولون العرب في مقدمة الأهداف في الوقت الحالي والتي تشهد حالة من التركيز داخل فريق الكرة".
وأضاف: " المقاولون العرب من الفرق المميزة، وقدم مباريات جيدة في الفترة الأخيرة".
وشدد القائم بأعمال مدير الكرة، على أن الجميع يعلم حجم التحديات التي يواجهها الأهلي في الفترة الحالية والمقبلة، خاصة في ظل عدد المباريات التي يخوضها الفريق، والتي تتطلب حالة من التركيز، لتحقيق الأهداف المطلوبة.
وأكد عبدالحفيظ أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع؛ من أجل انطلاقة قوية للفريق في بطولة الدوري.
جدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع المقاولون العرب غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري.
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