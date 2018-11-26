جوائز "سوكر جلوب".. غياب صلاح.. كريستيانو ينافس ثنائي فرنسا.. وصراع 5 مدربين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

ترشح الثلاثي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، وكليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وأنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، لجائزة أفضل لاعب ضمن جوائز "سوكر جلوب".

ومن المقرر أن تستضيف مدينة دبي الإماراتية، النسخة العاشرة من حفل جوائز "سوكر جلوب"، يوم 3 من شهر يناير المقبل، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان عن أفضل لاعب في العالم وأفضل مدير فني، وأفضل ناد، وأفضل وكيل لاعبين.

ووفقا لما جاء بالحساب الرسمي على "تويتر" فقد تواجد الثلاثي كريستيانو ومبابي وجريزمان في القائمة النهائية المرشحة لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم.

وشهدت القائمة غياب الكرواتي لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" وأفضل لاعب في أوروبا، بجانب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويتنافس 5 أسماء على جائزة أفضل مدير فني وهم الفرنسيان زين الدين زيدان المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، وديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، والألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، والإيطالي أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي.

وفيما يخص أفضل ناد في العالم، تتنافس 3 أندية وهم ريال مدريد وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وحسم الأخير للقب السوبر الأوروبي، والفريق الثالث هو ليفربول الإنجليزي.

الجدير بالذكر، أن نسخة عام 2017، شهدت تتويج الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بجائزة أفضل مدير فني لمنتخب عربي، بينما فاز محمد صلاح في 2016 بجائزة أفضل لاعب عربي.