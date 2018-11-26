تقرير.. بعد غياب 50 يومًا.. 4 تغييرات في الأهلي عن آخر مباراة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

في السابعة مساء غد الثلاثاء، يعود الأهلي لمواصلة مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز مجددًا بعد فترة غياب استمرت لمدة 50 يومًا، انشغل خلالها في خوض نهائيات دوري أبطال أفريقيا، إلى جانب مباراتي دور الـ16 بالبطولة العربية.

الفريق الأحمر لم يخض سوى 6 جولات في بطولة الدوري منذ انطلاقها أواخر يوليو الماضي، حقق الفوز في 3 مباريات أمام المصري (2-0)، وادي دجلة (1-0)، وحرس الحدود (2-0)، وتعادل سلبيًا أمام الإنتاج الحربي، وإيجابيًا أمام الإسماعيلي (1-1)، وتلقى خسارة وحيدة برباعية مقابل ثلاثة أهداف أمام الاتحاد السكندري في اخر مباراة خاضها في السابع من أكتوبر الماضي.

الأهلي جمع 11 نقطة حتى الآن من أصل 18، ويقبع في المركز الأخير في جدول الدوري، سجل 9 أهداف وتلقت شباكه 5 آخرين.

تغييرات في الجهاز الفني

مباراة الغد أمام المقاولون العرب ستشهد عدة تغييرات عن اخر مباراة خاضها الأهلي في بطولة الدوري والتي كانت أمام الاتحاد السكندري، ولعل شكل الجهاز الفني "المؤقت" للفريق الأحمر سيكون هو الحدث الأبرز في المباراة، فبعد خسارة اللقب الأفريقي والخروج من منافسات البطولة العربية أعلنت إدارة الأهلي رحيل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، ليتولى محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال الكرة المسئولية الفنية للفريق بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة المقبلة.

كارتيرون لم يرحل بمفرده، فإدارة الأهلي قررت قبول اعتذار كل من مايكل ليندمان ومصطفى كمال مدرب حراس المرمى الذي حل بدلًا منه طارق سليمان، كما قررت تصعيد عادل مصطفى بناء على طلب محمد يوسف،كما عاد سيد عبد الحفيظ لمنصب مدير الكرة.

تغييرات في التشكيل

تشكيل الفريق لن يشهد تغييرات بارزة، ففي المباراة التي جمعت الأهلي بالاتحاد السكندري تواجد علي لطفي في حراسة المرمى، بينما تولى مسئولية الدفاع كل من صبري رحيل وأيمن أشرف، ساليف كوليبالي، وأحمد فتحي، أما في الوسط فتواجد كل من أكرم توفيق وهشام محمد، إسلام محارب، أحمد حمودي، ووليد سليمان، بينما قاد خط الهجوم مروان محسن.

مباراة الغد أمام المقاولون ستشهد بعض الغيابات أمثال محمد الشناوي وأحمد فتحي ومحمد هاني بسبب الإصابة بالإضافة إلى استمرار غياب الثنائي علي معلول وجونيور أجايي، بينما ستشهد عودة متوقعة لشريف إكرامي إلى حراسة مرمى الأهلي.

عودةمتوقعة

إكرامي لم يشارك بشكل أساسي مع الأهلي هذا الموسم سوى في مباراة واحدة كانت أمام حرس الحدود والتي فاز بها الأهلي بهدفين دون رد، ولم يشهد الموسم الماضي ظهور إكرامي إلا في 7 مباريات فقط بقميص الأهلي، حيث كانت يجلس على مقاعد البدلاء لزميله محمد الشناوي.

صاحب الـ35 عامًا هو الأقرب للعودة لحراسة مرمى الأهلي في ظل إصابة الشناوي بتمزق في العضلة الضامة والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الأهلي الأخيرة أمام الوصل الإماراتي في غياب دور الـ16 للبطولة العربية.

جدول الدوري

الأهلي سيخوض مباراة المقاولون العرب وهو متذيل جدول ترتيب الدوري، نظرًا للعشر مباريات المؤجلة التي لم يخضها حتى الآن.

عقب مباراة المقاولون العرب وبالتحديد في شهر ديسمبر المقبل، سيخوض الأهلي 6 مؤجلات من البطولة لمواصلة مشواره نحو الحفاظ على اللقب.