شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يستعد للخروج من المستشفى فى ألمانيا بعد تحسن حالته الصحية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحسنت حالة محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، بشكل كبير، وفقاً لتأكيدات الفريق الطبى المعالج له فى ألمانيا، بعد إجرائه جراحة لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى تسبب فى آلام العمود الفقرى عانى منها لعدة أشهر.

من جانبها أكدت دكتورة نيرفين، زوجة محمود الخطيب، أن رئيس الأهلى يستعد لمغادرة المستشفى والمكوث فى أحد الفنادق القريبة، على أن يواصل برنامجه العلاجى والتأهيلى الذى يستمر حتى مطلع ديسمبر المقبل، وهو الموعد المحدد لعودته للقاهرة لمباشرة أعماله.