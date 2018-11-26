العين الإماراتي: متمسكون بالشحات ولن نتركه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد غانم الهاجري، رئيس شركة كرة القدم بنادي العين الإماراتي، دعمه للدولي المصري، المحترف بصفوف الفريق الإماراتي حسين الشحات، مشيرا الى تمسك الجهاز الفني ببقائه مع الفريق.

ويعاني الشحات من بعض الانتقادات سواء من الجماهير أو بعض وسائل الإعلام، بسبب عدم ظهوره بنفس مستواه الذي كان عليه مع الفريق عندما انتقل له معارا يناير الماضي.

حسين الشحات، رحل يناير الماضي، من مصر المقاصة معارا لصفوف العين الإماراتي، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بثنائية الدوري والكأس، وقام العين بشراء اللاعب بشكل نهائي وتوقيع عقود معه حتى 2021.

وكتب غانم الهاجري خلال حسابه على "تويتر متحدثا عن حسين الشحات" "نثق بعودته، كان ولازال مكسب، والجهاز الفني متمسك به، ولن نتركه وحيدا وسنستمر بدعمه وتحفيزه والوقوف بجانبه الى ان يعود ويكرر مشهد الثنائية على المنصة".

واختتم "الإعلام معذور، والمحترم دائما رده مؤدب، والسكوت من ذهب، والتغافل نعمه، و2021 بعيده جدآ، وصباحكم اجمل وقادمكم أفضل بأذن الله".

وصرح حسين الشحات بعد مباراة العين واتحاد كلباء بدوري الخليج العربي الإماراتي مؤكدا على أن إحراز الأهداف ليس هو كل شيئ في كرة القدم، لكن هناك أمور يطلبها المدير الفني وأدوار يقوم بتنفيذها في الملعب، وأن عدم التسجيل ليس معناه تراجعا في مستواه.

وشدد اللاعب أنه لم يحسم مستقبله بعد منتظرا مشاركته مع العين في منافسات كأس العالم للأندية 2018 بالإمارات، وذلك ردا على ما اثير حول اقتراب انتقاله للأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية.