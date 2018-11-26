إقالة ريجيكامب لسوء النتائج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - أبوظبي
أقال نادي الوحدة الإماراتي أمس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، مدرب الهلال السعودي السابق، الروماني لورينت ريجيكامب بسبب تراجع مستوى وتدني نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.
وعانى الوحدة من سلسلة من النتائج السلبية كان آخرها الخسارة أمام الجزيرة 1 - 2 في الديربي الذي جمعهما في الجولة العاشرة من الدوري.
كما سبق الخسارة أمام الجزيرة، 3 تعادلات وخسارة، فيما كان آخر انتصار للوحدة في الجولة الخامسة بالفوز على الإمارات 3 - 1.
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