شكرا لقرائتكم خبر عواد: أجواء الدوري السعودي مغرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة -مكة المكرمة

كشف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، المصري محمد عواد، حقيقة مفاوضات الأهلي المصري لضمه خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات إذاعية أمس، إن مسؤولي الأهلي المصري فاوضوه قبل 10 أيام عن طريق عدد من الوسطاء على أن ينضم إلى الفريق بعد انتهاء إعارته الحالية للوحدة السعودي من قبل الإسماعيلي المصري، مؤكدا أن تمسك إدارة نادي الوحدة باستمراره هو ما أرجأ هذه المفاوضات لوقت آخر، مبديا في الوقت نفسه رغبته في الاستمرار بالدوري السعودي، وقال في هذا الجانب «الأجواء في الدوري السعودي تساعد اللاعب على أداء دوره كاملا فهي مناسبة تماما للعب كرة القدم فقط والابتعاد عن الأشياء الأخرى بعكس ما يحدث في الدوري المصري».