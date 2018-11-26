27 حكما في ورشة «المساعدين»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أتمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، ورشة العمل الخاصة بالحكام المساعدين، والتي استمرت يومين في العاصمة الرياض بحضور 27 حكما مساعدا و7 حكام ساحة.

وشهدت الورشة حضور نائب رئيس لجنة الحكام خليل جلال.

وتوزع البرنامج بين النظري والعملي، حيث شمل على عدد من الملاحظات التي صاحبت دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وكيفية تطويرها مع وضع تصور كامل للعمل عليها في المستقبل.

وخضع المشاركون لاختبارات في قانون كرة القدم باللغتين العربية والإنجليزية، وفي جوانب أخرى كالتركيز واللياقة البدنية، وذلك من خلال برنامج مختص للحكام المساعدين يعتمد على التحرك بالراية، سواء من خلال السرعات أو التسارع أو الجري الجانبي.

وفي نهاية الاجتماع حث خليل جلال الحكام على العمل بجد واجتهاد وتحمل المسؤولية للنهوض بالتحكيم السعودي، وذلك من خلال رفع المستوى الفني واللياقي والانضباطي، والانتظام في التمارين اليومية، مضيفا أن الاتحاد يسعى في الوقت الراهن لتوفير جميع سبل النجاح والدعم لتطوير الحكم السعودي.