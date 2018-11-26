شكرا لقرائتكم ماكارثي يعود لقيادة منتخب بلاده إيرلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الايرلندي لكرة القدم الأحد تعاقده مع مواطنه مايك ماكارثي للإشراف على منتخب بلاده خلفا لمارتن أونيل الذي ترك منصبه بالتراضي.

ووقع ماكارثي (59 عاما) الذي لم يكن يشرف على تدريب أي فريق منذ رحيله عن إيبسويتش تاون الانجليزي في أبريل الماضي، عقدا لمدة عامين.

وشهد منتخب ايرلندا مع المدرب أونيل سلسلة من النتائج المخيبة توجها بسقوطه إلى المستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية.

وسبق لماكارثي الإشراف على تدريب المنتخب الإيرلندي في الفترة بين 1996 و2002، وتتركز مهمته بشكل خاص على ضمان تأهل إيرلندا إلى نهائيات كأس أوروبا 2020.

وقال ماكارثي "تشرفت بتعييني مدربا للمنتخب وأنا متحمس جدا للعودة إلى تدريب إيرلندا. أنا سعيد (...) بمنحي فرصة قيادة منتخب إيرلندا إلى كأس أوروبا 2020".