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شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: مانويل جوزيه "فنكوش".. والأهلى تعاقد مع مدير فنى جديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أكد إسلام الشاطر، نجم النادى الأهلى السابق، أن القلعة الحمراء تعاقدت مع مدير فنى جديد، وسيتم الإعلان عنه خلال أيام قليلة، مستبعداً عودة مانويل جوزيه لتدريب المارد الأحمر.
إسلام الشاطر
وقال الشاطر، "الموقف الحالى لبعض الأسماء المطروحة، مانويل جوزيه فنكوش مش هيرجع يدرب تانى، رامون ديار مش حنقدر علي فلوسه، ديسابر بعد أمم أفريقيا لأنه وصل مع منتخب أوغندا ومش عايز دلوقتى.. رينارد نفس الكلام مع المغرب.. ولكن تم التعاقد بالفعل مع مدير فني جديد والإعلان خلال أيام قليلة".
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