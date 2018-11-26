مواعيد اليوم والقنوات الناقلة.. 3 مباريات محلية أبرزهم الزمالك والجونة

مصراوي -كتب- محمد مصطفى: تستأنف اليوم الإثنين، مباريات الجولة الـ16 من مباريات الدوري الممتاز بـ3 مواجهات. في تمام الساعة الثالثة إلا الربع يحل وادي دجلة ضيفا على حرس الحدود، على ستاد حرس الحدود بالمكس بالإسكندرية. كما يحل سموحة ضيفا على بتروجيت على ستاد السويس الجديد، في تمام الساعة 5:15. وتختتم مباريات الدولي المحلي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً، حين يحل الجونة ضيفا على الزمالك على ستاد بتروسبورت. وتُنقل المباريات عبر قناتي النيل للرياضة، وأون سبورت. كما تختتم اليوم مباريات الأسبوع الـ13 للدوري الإنجليزي...

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