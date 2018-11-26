هازارد يتغزل في ليفربول بقيادة صلاح.. ويحذر من قدرة باريس على الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد اللاعب البلجيكي ايدين هازارد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي أن ليفربول فريق رائع هذا العام في وجود ثلاثة مهاجمين كبار هم (محمد صلاح- روبيرتو فيرمينو- ساديو ماني)، لافتًا إلا أنه يتوقع تفوق باريس سان جيرمان في مباراته المقبلة أمام ليفربول.

وخلال تصريحات لقناة كانال بلس الفرنسية ، علق هازارد على مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان المقبلة في دوري الأبطال قائلًا: "من حيث مستوى الدوري، فإن باريس سان جيرمان رقم واحد ويسير بشكل جيد في نهاية كل جولة، ولكن عندما يتعلق الأمر بدوري الأبطال فإن الأمور لا تسير بكل سهولة".

وأضاف: "أعتقد أنهم يكافحون، لا أحب أن أحكم على قوة الدوري الفرنسي من عدمها".

وتابع: "على الجانب الاخر، ليفربول فريق رائع، مع ثلاثة مهاجمين كبار هم صلاح وفيرمينو وماني، ولكن باريس بإمكانه أن يتغلب على الجميع إذا كان الفريق في يومه".

ليفربول سيحل ضيفًا على باريس سان جيرمان يوم الأربعاء المقبل على ملعب حديقة الأمراء في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ليفربول يتقاسم صدارة المجموعة الثالثة رفقة نابولي الإيطالي وفي جعبة كل منهما (6 نقاط) بفارق نقطة واحدة عن النادي الباريسي صاحب المركز الثالث.