المقاصة يوضح موقف أنطوي ووحيد من الرحيل في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، أن هناك 5 أندية ترغب في التعاقد مع محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق، مشيرا الى أنه لن يناقش أي عروض إلا بعد انتهاء مباريات الدور الأول.

وأشار رئيس المقاصة في تصريحات لراديو "9090" "هناك بالفعل مفاوضات لكن غير رسمية بشأن الثنائي جون انطوي ومحمود وحيد، لم يخاطب أحد المجلس بشكل رسمي، لكن مسؤولي الأندية يتحدثون مع اصدقائهم من ادارة المقاصة بشكل ودي".

وتابع "قررت الانتظار لنهاية الدور الأول، حتى يتم حسم كل الملفات بشأن اللاعبين، لأن كل موسم، نؤجل الأمر لنهايته، نجد قلة تركيز من اللاعبين وبالتالي نتأثر في النتائج، لكن أيضا لن نفرط في الفريق بالكامل".

واستمر "5 أندية ترغب في التعاقد مع محمود وحيد، الثنائي فوافي وايريك تراوري أيضا هناك مفاوضات بشأنهما، بجانب جون أنطوي، الأمر صعب بكل تأكيد، لن نترك أي لاعب إلا بعد موافقة المدير الفني طلعت يوسف".

وواصل "عندما تحدثت مع جون أنطوي بشكل ودي، أبلغني بأنه لا يريد الرحيل عن المقاصة، اللاعب يرغب في الاستمرار معنا، أخلاقياته عالية للغاية، ولاعب مميز، قال أنه مرتاح في المقاصة ولا يوجد لديه أي مشاكل".

واختتم "طلعت يوسف مدير فني صاحب خبرات وامكانيات، نحن في المقاصة لا نتعامل بالقطعة ولكن الحساب أخر الموسم، إلا لو المدرب أراد الرحيل، كان هناك سوء حظ في بداية الموسم، لكنه قاد الفريق للعودة للمنافسة، وايجاد تشكيل مناسب وطريقة لعب مميزة".