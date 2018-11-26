الليلة.. الزمالك يصطدم بالجونة بحثا عن الابتعاد بصدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يستضيف فريق الزمالك، في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين، نظيره الجونة، على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر بالدوري الممتاز.

الزمالك يدخل مواجهة الجونة وهو في صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة، ويبتعد بثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق مصر المقاصة، وعلى الجانب الآخر يحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.

الزمالك لم يتلقى أي هزيمة في آخر 8 مباريات بالدوري، منذ الهزيمة أمام النجوم بهدف دون رد، حيث يتخطى بعدها فرق إنبي والطلائع والمقاولون ووادي دجلة وحرس الحدود والانتاج الحربي والداخلية وتعادل مع سموحة.

ويبحث الفريق عن المباراة التاسعة له على التوالي بدون هزيمة.

واختار السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه للمباراة، وضمت كل من:

عماد السيد ومحمود "جنش"، ومحمد "كماتشو" ومحمد عبد السلام ومحمود علاء وحمدى النقاز وبهاء مجدي، وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن وعبد الله جمعة، وإبراهيم حسن، ومحمد إبراهيم ومحمد عنتر ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومصطفي فتحي ويوسف "أوباما"، وكاسونجو كابونجو وعمر السعيد.

وشهدت القالئمة عودة فرجاني ساسي وحمدي النقاز وكاسونجو كابونجو بعدما غاب الثلاثي عن المباراة الماضية أمام الداخلية بسبب المشاركة مع بلادهما في مباريات دولية.

وقرر الجهاز الفني استبعاد حازم إمام ومحمود عبد العاطي "دونجا" إضافة إلى المغربي حميد أحداد الذي غاب عن المباراة الماضية بسبب وعكة صحية.

وعلى الجانب الآخر لم يحقق فريق الجونة أي فوز خلال آخر 7 مباريات له بالدوري، وتحديدا منذ الفوز على بتروجيت بهدفين لهدف، حيث خسر بعدها أمام كل من الاتحاد وطلائع الجيش والمقاولون العرب، وتعادل أمام سموحة وإنبي والنجوم ومصر المقاصة.

ويحاول فريق الجونة كسر سلسلة اللافوز بالدوري منذ مباراة بتروجيت، بتحقيق الفوز على الزمالك المتصدر.

وكان هشام زكريا، المدير الفني لفريق الجونة، أعلن قائمة تضم 19 لاعبا لخوض المباراة، وهم:

عمر رضوان، محمد عبدالجواد وهيثم محمد ،لؤي وائل، أحمد سعيد أوكا، عمرو سعداوي، الكاميروني جوناثان أنجويم، أحمد علي، خالد صبحي وكريم سالم، أحمد أباظة، أحمد مجدي، أحمد الشناوي، مصطفى جابر، محمد نادي وحسام زين، وبالهجوم النيجيري شيكاتارا، محمد ناجي جدو وفادي فريد.