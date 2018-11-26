كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هداف دوري أبطال إفريقيا على رادار الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يخطط مسؤولو النادي الأهلي، للتعاقد مع نجم الترجي التونسي، أنيس البدري، لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.
وبات أنيس البدري، مرشحا للانضمام إلى الأهلي، بعد تألق اللاعب وتسجيل 8 أهداف في دوري أبطال إفريقيا.
وفاز البدري مع الترجي بلقب بطولة دوري أبطال افريقيا بالفوز على الأهلي إيابا 3 – 0، وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3 – 1.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | عاجل.. هداف دوري أبطال إفريقيا على رادار الأهلي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .