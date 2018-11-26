رياضة | عاجل.. هداف دوري أبطال إفريقيا على رادار الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. هداف دوري أبطال إفريقيا على رادار الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسؤولو النادي الأهلي، للتعاقد مع نجم الترجي التونسي، أنيس البدري، لتدعيم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وبات أنيس البدري، مرشحا للانضمام إلى الأهلي، بعد تألق اللاعب وتسجيل 8 أهداف في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز البدري مع الترجي بلقب بطولة دوري أبطال افريقيا بالفوز على الأهلي إيابا 3 – 0، وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3 – 1.