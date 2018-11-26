رياضة | إبراهيم نور الدين يدير مباراة الزمالك والجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم نور الدين يدير مباراة الزمالك والجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية عن حكم مباراة الزمالك والجونة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وعينت لجنة الحكام إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الزمالك أمام الجونة في الدوري المصري الممتاز مساء اليوم الإثنين.

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