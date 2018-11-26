كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرارات نارية من سولاري في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد، عليه اتخاذ عدة قرارات قبل مباراة روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة آس إنه على سولاري إراحة الويلزي جاريث بيل، والإسباني ماركو أسينسيو اللذان ظهرا بمستوى كارثي في مباراة إيبار.
وأضافت الصحيفة أنه يجب مشاركة إيسكو في المباريات المقبلة، مؤكدة أن تواجده في مباراة روما أفضل بكثير من مشاركة بيل أو أسينسيو، إضافة إلى منح الفرصة لماركوس يوريينتي في المباريات المقبلة، بدلا من سيبايوس في مباراة روما.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | قرارات نارية من سولاري في ريال مدريد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .