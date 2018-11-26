رياضة | أيوب: الأهلي خسر برحيل عبد الله السعيد وانتظروا كريم نيدفيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيوب: الأهلي خسر برحيل عبد الله السعيد وانتظروا كريم نيدفيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد أيوب المدرب العام السابق بالأهلي إن استمرار انتصارات الزمالك وبيراميدز بالدروي الممتاز يمثل ضغطًا على القلعة الحمراء. وأضاف أحمد أيوب خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" على قناة صدى البلد: عودة طارق سليمان مدرب حراس المرمى للجهاز الفني للأهلي مكسب كبير جدا". وتابع أحمد أيوب: "عبد الله السعيد وقع للزمالك بقرار شخصي، ورحيله عن الأهلي خسارة للطرفين". وأكد أيوب أن كريم نيدفيد، لاعب الأهلي، يمتلك إمكانات كبيرة، والدليل تمسك معظم المدربين به قائلًا: "حظه إنه دائما بيشارك في وقت الفريق فيه وحش ولكن سيكون له دور مؤثر في الفترة المقبلة".

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