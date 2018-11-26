رياضة | الأهلي يخطط لضم هداف الكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لضم هداف الكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل محمود بنحليب مهاجم نادي الرجاء المغربي دائرة اهتمامات النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. وزاد تألق مهاجم الرجاء في مباراة فيتا كلوب الكونغولي في نهائي الكونفيدرالية من اهتمامات النادي الأهلي به لتدعيم خط الهجوم. وصنع محمود بنحليب هدفًا وسجل آخر في فوز الرجاء على فيتا كلوب بثلاثية نظيفة في ذهاب نهائي الكونفيدرالية، ويتصدر اللاعب قائمة هدافي البطولة برصيد 12 هدفًا.

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