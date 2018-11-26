رياضة | المصري يواصل معسكره المغلق بالقاهرة استعداداً لمباراة إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري يواصل معسكره المغلق بالقاهرة استعداداً لمباراة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مصطفى يونس المدير الفني المؤقت لفريق المصري البورسعيدي استمرار معسكر الفريق بالقاهرة عقب التعادل مع الإنتاج الحربي بالدوري الممتاز.

وتعادل المصري أمس الأحد مع الإنتاج الحربي في الجولة السادسة عشر بالدوري في أول مباراة رسمية لمصطفى يونس بعد إقالة ميمي عبد الرازق من الفريق.

ومن المقرر أن يواصل الفريق البورسعيدي انتظامه بمعسكره المغلق داخل الفندق بالقاهرة الذي يضم ملعب خاص بداخله وهو الملعب الذي سيؤدي الفريق عليه تدريباته اليومية استعداداً لمباراته المؤجلة من الجولة السابعة من الدوري والتي تجمعه بمضيفه فريق انبي في السابعة مساء الخميس المقبل على ستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة.