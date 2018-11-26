رياضة | مصطفى يونس يتحدث عن مستقبله مع المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى يونس يتحدث عن مستقبله مع المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث مصطفى يونس المدير الفني المؤقت لفريق المصري البورسعيدي عن مصيره مع الفريق في حالة التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد في الفترة القادمة.

وقال مصطفى يونس إنه مستمر في منصبه مع المصري حتى الأن ، مشيراً إلى إنه تحت أمر مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية سواء بالاستمرار في منصبه مدير كرة مع المدير الفني الأجنبي الجديد أو رحيله في حالة إيجاد بديل له في المرحلة المقبلة.

وكان مصطفى يونس قد قاد المصري في أول مباراة رسمية له مع الفريق أمس أمام الإنتاج الحربي بعد إقالة ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق للفريق البورسعيدي.