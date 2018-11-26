كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| كيف تتجنب الإصابة بالملل الرياضي؟

زيارة الصالة الرياضية بشكل منتظم والمواظبة على ممارسة ذات التمارين يومياً، قد تتحولان لدى البعض إلى أمر روتيني يصاحبه شعور بالملل يكون سبباً في العزوف عن الاستمرار فيها.

وبحسب دراسة صادرة عن المركز الأميركي للطب الرياضي فإن 50% من الأشخاص يتوقفون عن مزاولة الرياضة لهذا السبب.

لذلك وللتخلص من هذا الشعور السلبي، وكسر حاجز التكرار، يُنصح ببعض التغييرات في النظام الرياضي، كالانضمام إلى صفوف رياضية جماعية عوضاً عن ممارسة الرياضة بشكل انفرادي، ودعوة أفراد العائلة والأصدقاء لممارسة الرياضة معاً، والتنويع بين أنماط مختلفة من التمارين، وعدم التركيز على تمرين معين لفترة طويلة، والاستعانة أحياناً بمدرب خاص يساعد في التركيز على التمارين المفضلة وممارسة الجديد منها.

كما ينصح بممارسة الرياضة في الهواء الطلق والأماكن الواسعة كالحدائق أو قرب شواطئ البحر، بحسب العربية.نت.