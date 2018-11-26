الان تتابع مدرب الاتحاد: هذه هي أسباب الخسارة من الأهلي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:
أرجع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سلافين بيليتش، هزيمة الفريق أمام الأهلي إلى الأخطاء الفردية من بعض اللاعبين.
وخسر اتحاد جدة أمام الأهلي (1-3) أمس الأحد، في الجولة 10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وقال بيليتش: بدأنا المباراة بشكل إيجابي، ولاعبو الأهلي تفوقوا على لاعبي الاتحاد من ناحية الإمكانيات، والمنافس استحق الفوز لأنهم وبكل بساطة أفضل من حيث العناصر.
وأضاف: نحن في موقف صعب في جدول الترتيب، نعاني من خطر الهبوط، وننتظر فترة الانتقالات الشتوية لجلب لاعبين جدد للفريق.
وأكد: الأهداف التي استقبلناها ساذجة جداً وكان بالإمكان تلافيها، هدفا الأهلي الأول والثاني جاء بعد أخطاء فردية تسبب فيها المزيعل.
وأشاد بيليتش باللاعب جابر عيسى قائلاً :جابر لاعب موهوب وسأعتمد عليه في الأيام المقبلة.يذكر أن الاتحاد يتذيل ترتيب جدول المسابقة برصيد نقطتين.
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