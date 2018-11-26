شكرا لقرائتكم أنيس البدرى على رادار الأهلى فى يناير لتدعيم الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع مسئولو الأهلى عدد من البدائل، لتدعيم هجوم الفريق، خاصة مركز الجناح،خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ،حيث دخل أنيس البدرى لاعب فريق الترجى التونسي، والحائز على لقب هداف دورى أبطال أفريقيا برصيد 8 أهداف دائرة اهتمامات مسئولى القلعة الحمراء.

وتوج البدرى مع الترجى بلقب بطولة دورى أبطال افريقيا على حساب الأهلى بالفوز عليه اياباً بنتيجة 3 – 0، وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3 – 1، ،وتفوق أنيس فى مسابقة الهداف على الثنائي المغربى حميد أحداد مهاجم فريق الدفاع الحسنى الجديدى ولاعب الزمالك حاليا، والكونغولى مالانجو لاعب مازيمبى.