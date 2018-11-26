شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه الجونة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الزمالك تحدى جديد عندما يواجه نظيره الجونة، فى الثامنة من مساء اليوم الإثنين، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، التى يتصدرها الزمالك برصيد 29 نقطة حققهم من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة وحيدة، سجل خلالهم الفريق الأبيض 26 هدفًا وسكنت شباكه 10 أهداف فيما يحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة حققهم من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى 7 والهزيمة فى 4 لقاءات، سجل لاعبيه 15 هدفًا وسكنت شباكه 20 هدفًا.

التقى الزمالك مع الجونة فى 8 مباريات من بينهم مباراة فى كأس مصر و7 مباريات فى الدورى الممتاز، حقق الأبيض الفوز فى 4 مباريات من بينهم انتصار فى الكأس فيما تعادلا فى 3 مباريات وحقق فريق الجونة الفوز فى مباراة واحدة، سجل الزمالك 11 هدفًا مقابل 7 أهداف أحرزهم الجونة فى شباك الأبيض الذى خرج بشباكه نظيفة "كلين شيت" فى 3 مواجهات فيما لم يحقق الفريق الساحلى أى "كلين شيت" أمام الأبيض.

يدخل الزمالك مباراة الجونة بعدما استعاد خدمات الثنائى التونسى فرجانى ساسى وحمدى النقاز، بجانب الكونغولى كاسونجو كابونجو، بعد ابتعادهما عن قائمة مواجهة الداخلية فى الجولة الماضية، نظرًا لوصولهما إلى القاهرة قبل ساعات قليلة من المباراة فيما يستمر غياب محمود حمدى "الونش" للإصابة ومحمد عبدالغنى للإيقاف، يسعى السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، لتحفيز لاعبيه لمواصلة الانتصارات التى حققوها فى مسابقة الدورى الممتاز خلال الأسابيع الماضية، للاستمرار فى تصدر جدول ترتيب المسابقة والمنافسة على اللقب.

من المتوقع أن يدفع السويسرى جروس بتشكيل مكون من:"محمود جنش فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد السلام وبهاء مجدى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وكهربا وأوباما وإبراهيم حسن فى خط الوسط، كاسونجو فى خط الهجوم". فى المقابل يدخل فريق الجونة بقيادة هشام زكريا، المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية تعدل من وضع الفريق فى جدول ترتيب الدورى وتنهى سلسلة الإخفاقات التى لحقت بالفريق فى أخر 7 مباريات، حيث يعود أخر انتصار حققه الجونة على حساب بتروجت فى الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الممتاز، بهدفين مقابل هدف، ليتعادل بعدها فى 4 مباريات ويهزم فى 3 لقاءات.

فيما حرصت إدارة نادى الجونة على الاجتماع مع هشام زكريا المدير الفنى للفريق واللاعبين؛ لحثهم على العودة مرة أخرى للانتصارات وتحسين النتائج للخروج من الكبوة التى يعانى منها الفريق الساحلى فى الدورى الممتاز، سيواجه فريق الجونة أزمة فى استمرار غياب نجمه أحمد عيد عبدالملك الذى خضع لعملية غضروف الركبة قبل أيام من المباراة ليتقرر غيابه شهرًا عن صفوف الفريق الساحلى، إلا أن هشام زكريا سيعتمد على محمد ناجى جدو وشيكاتارا فى الهجوم، بالإضافة إلى خبرات أحمد سعيد أوكا فى الدفاع وإسلام رشدى فى وسط الملعب.