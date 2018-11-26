شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .."أوسة و لقاء" فى لحظات رومانسية جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا أحد يهتم بالفن و الرياضة، لم يعلم قصة الحب التى تجمع الثنائى محمد عبد المنصف الشهير بـ " أوسة " حارس مرمى نادى وادى دجلة الحالى وزوجته الفنانة لقاء الخميسى . و يظهر دائما أوسة بصحبة زوجته فى عدد من المناسبات ، حيث إنهما يحرصان دائما على الحفاظ على حالة الحب المبهجة التى تجمعهما سويا ، فأنجبا ولدان " أدهم و أسر " . و يرصد الخليج 365 لقطات تبرز رومانسية أوسة و لقاء فى الصور التالية :

لقاء و عبد المنصف

أوسة و لقاء فى أحد المناسبات

عائلة عبد المنصف

علامات البهجة على لقاء و أوسة

لقاء الخميسى و زوجها محمد عبد المنصف على البحر

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