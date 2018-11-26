شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة الزمالك والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت لجنة الحكام الرئيسية إبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الزمالك والجونة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك تحديا جديدا عندما يواجه نظيره الجونة، فى الثامنة مساء اليوم الاثنين على استاد بتروسبورت، ويتصدر الزمالك جدول الدورى برصيد 29 نقطة حققها من الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى مباراتين والهزيمة فى مباراة وحيدة، سجل خلالهم الفريق الأبيض 26 هدفًا وسكنت شباكه 10 أهداف، فيما يحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة حققها من الفوز فى 3 مباريات والتعادل فى 7 والهزيمة فى 4 لقاءات، وسجل لاعبوه 15 هدفًا وسكنت شباكهم 20 هدفًا.

التقى الزمالك مع الجونة فى 8 مباريات من بينها لقاء فى كأس مصر و7 مباريات فى الدورى الممتاز، حقق الأبيض الفوز فى 4 مباريات من بينها انتصار فى الكأس فيما تعادلا فى 3 مباريات وحقق فريق الجونة الفوز فى مباراة واحدة، سجل الزمالك 11 هدفًا مقابل 7 أهداف أحرزها الجونة فى شباك الأبيض الذى خرج بشباكه نظيفة "كلين شيت" فى 3 مواجهات، فيما لم يحقق الفريق الساحلى أى "كلين شيت" أمام الأبيض.