مدرب المقاصة: نريد لاعب الأهلي.. والزمالك الأقرب للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد طلعت يوسف المدير الفني لنادي مصر المقاصة، أنه يرغب في التعاقد مع أحمد الشيخ، لاعب وسط الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار يوسف في تصريحات لراديو "أون سبورت" "طلبنا أحمد الشيخ بداية الموسم، لكن الأهلي رفض التفريط فيه، وهذا كان قرار خاطئ، اللاعب هو من تضرر".

واستمر "ضاعت فرصة لكي يلعب الشيخ ويشارك في المباريات منذ بداية الموسم عكس ما حدث له مع الأهلي ومشاركته في دقائق معدودة بالمباريات، هو متأقلم مع بيئة مصر المقاصة، سيحتاج للوقت، لكننا نريده".

وأضاف "إدارة النادي لم تتناقش معي بشأن وجود عروض رسمية للثنائي محمود وحيد أو جون أنطوي، قد يكون هناك مفاوضات في الغرف المغلقة أو أحاديث بين الأندية واللاعبين وهذا أمر غير صحيح، لكن في النهاية لا يوجد مستند رسمي بشأنهما".

واختتم "على جماهير الأهلي أن تتعامل بواقعية مع حال الفريق في الفترة المقبلة، التتويج ببطولة الدوري سيكون صعب، أعتقد أن الزمالك يعد الأقرب للقب، بيراميدز يمتلك لاعبين مميزين يمثلون حيرة لأي مدير فني، قد ينجحوا في التتويج بالبطولة، لكن الأمر له العديد من الجوانب".