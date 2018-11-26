تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة الجونة.. عودة النقاز وساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي: استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لنادي الزمالك، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة الجونة ضمن الجولة الـ16 لمسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي. وأفاد مراسل "مصراوي" أن المدير الفني، استقر بشكل كبير، على إعادة الثلاثي حمدي النقاز، وفرجاني ساسي، وكابونجو كاسونجو، لتشكيل الفريق الأساسي للمباراة المرتقبة. وجاء تشكيل الزمالك المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش". خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد السلام وبهاء مجدي. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم "أوبام"ا وإبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم "كهربا". خط الهجوم: كاسونجو.

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