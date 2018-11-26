رياضة | تياجو سيلفا يحدد أسلحة سان جيرمان للفوز على ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تياجو سيلفا يحدد أسلحة سان جيرمان للفوز على ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث البرازيلي تياجو سيلفا، قائد باريس سان جيرمان، عن لقاء ليفربول الإنجليزي، الأربعاء المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويحتل سان جيرمان المركز الثالث بالمجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة عن ليفربول ونابولي 6 نقاط.
وقال سيلفا، لموقع لو 10 سبورت: هدفنا الفوز بالدوري، بعد 14 انتصارا متتاليا، ونستعد جيدا لمباراة الأربعا، أتمنى أن نكون أفضل قليلا خاصة في التمريرة الأخيرة، ليفربول ونابولي جيدان للغاية، لكن يجب أن نفوز في ملعبنا.
واختتم سيلفا:التعادل أو الهزيمة يعني أن الأمر قد انتهى، علينا أن نلعب بالقلب والعقل، ولا نفقد التركيز، ونجتهد حتى النهاية.
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