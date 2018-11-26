رياضة | لايتنينج يتخطى ديفلز في دوري هوكي الجليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايتنينج يتخطى ديفلز في دوري هوكي الجليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سحق تامبا باي لايتنينج، ضيفه نيو جيرسي ديفلز، للمرة الثانية في أقل من شهر، حيث تقاسم 4 مهاجمين مختلفين، تسجيل الأهداف في الانتصار بنتيجة 5-2، الليلة الماضية بدوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية.

وسجل لايتنينج، 3 أهداف في أول عشر دقائق في انتصار كبير بنتيجة 4-2 على ضيفه شيكاجو بلاكهوكس، يوم الجمعة الماضي، وكرر الأمر ذاته أمس الأحد، بتسجيل 4 أهداف في أول 11 دقيقة تقريبا.

وفاز تامبا باي في مواجهة سابقة أمام ديفلز في 30 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بنتيجة 8-3.

وسجل نواه هانيفين، أول هدفين له هذا الموسم ليقود كالجاري فليمز لفوز كبير 6-1 على أريزونا.

وتفوق ناشفيل بريديتورز 5-2 على ضيفه أنهايم دكس، بعدما سجل أوستن واطسون أول ثلاثية في مسيرته.