رياضة | لايتنينج يتخطى ديفلز في دوري هوكي الجليد

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سحق تامبا باي لايتنينج، ضيفه نيو جيرسي ديفلز، للمرة الثانية في أقل من شهر، حيث تقاسم 4 مهاجمين مختلفين، تسجيل الأهداف في الانتصار بنتيجة 5-2، الليلة الماضية بدوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية.
وسجل لايتنينج، 3 أهداف في أول عشر دقائق في انتصار كبير بنتيجة 4-2 على ضيفه شيكاجو بلاكهوكس، يوم الجمعة الماضي، وكرر الأمر ذاته أمس الأحد، بتسجيل 4 أهداف في أول 11 دقيقة تقريبا.
وفاز تامبا باي في مواجهة سابقة أمام ديفلز في 30 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بنتيجة 8-3.
وسجل نواه هانيفين، أول هدفين له هذا الموسم ليقود كالجاري فليمز لفوز كبير 6-1 على أريزونا.
وتفوق ناشفيل بريديتورز 5-2 على ضيفه أنهايم دكس، بعدما سجل أوستن واطسون أول ثلاثية في مسيرته.
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