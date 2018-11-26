رياضة | ماجيك يهزم ليكرز للمرة الثانية في 8 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماجيك يهزم ليكرز للمرة الثانية في 8 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل نيكولا فوتشفيتش 31 نقطة، واستحوذ على 15 كرة مرتدة، ليفوز أورلاندو ماجيك على مستضيفه لوس أنجلوس ليكرز، للمرة الثانية في 8 أيام.

وأنهى ماجيك المباراة لصالحه 108-104 بعدما كان ليكرز عادل النتيجة 104-104 قبل دقيقتين و24 ثانية من النهاية، عبر رميتين حرتين من ليبرون جيمس لكن لوس أنجلوس أهدر 4 محاولات لتسجيل رمية ثلاثية خلال هذه الفترة.

وسجل تيرنس روس ثنائية قبل 34 ثانية من النهاية، ليمنح ماجيك التقدم 106-104 وحسم أرون جوردون النتيجة لفريقه برمية ساحقة في الثواني الأخيرة.

وأنهى جوردون المباراة بتسجيل 17 نقطة بينما أضاف روس 16 نقطة، لينهي ماجيك تعثره في مباراتين ويحقق انتصاره الرابع في آخر 6 مباريات.

وسجل جيمس 24 نقطة لصالح ليكرز الذي حقق 7 انتصارات في آخر 9 مباريات لكن الهزيمتين كانتا أمام ماجيك.