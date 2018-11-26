رياضة | عاجل.. الإسماعيلي يحسم مصير عصام الحضري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإسماعيلي يحسم مصير عصام الحضري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الإسماعيلي مصير عصام الحضري حارس الفريق، بعدما طلب الرحيل، حيث تخلف عن السفر مع الفريق، لمواجهة ماسيجير نيجوزي البوروندي، يوم الأربعاء، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وأكد الحضري أنه تخلف عن السفر بسبب مرض والدته، وأحال الإسماعيلي حارسه للتحقيق، لكن الأخير لم يمتثل حتى الآن لهذا القرار.

ووافق مسؤولو الإسماعيلي على رحيل الحضري، بشرط إتمام التعاقد مع حارس آخر، على أنيتمعقد جلسة مع حارس الفراعنة المعتزل دوليا.