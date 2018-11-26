رياضة | اكتمال عقد المتأهلين للدور الفاصل في الدوري المكسيكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتمال عقد المتأهلين للدور الفاصل في الدوري المكسيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت جولات مرحلة ذهاب الدوري المكسيكي، بتأهل 8 أندية للدور الفاصل لتحديد البطل، منها كروز أزول وأمريكا.

وتمكن فريقا بوماس أونام وسانتوس من التأهل من المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، بعد تعادلهما في ختام الجولة الـ 17 والأخيرة.

وفي ختام جولات الدوري الليلة الماضية، تعادل بوماس مع ضيفه سانتوس (1-1)، ليحل الاول بالمركز الثالث برصيد 30 نقطة، بفارق الأهداف أمام الضيوف.

وفي مباراة أخرى، أمس الأحد، خسر تولوكا أمام مضيفه لوبوس بهدفين نظيفين، لكنه ضمن مسبقًا التأهل للدور الفاصل.

وبفوزه بفضل هدفي مايكل كيرينوس وياجو، أنهى لوبوس، البطولة في المركز الـ 13 برصيد 19 نقطة.