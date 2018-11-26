رياضة | اكتمال عقد المتأهلين للدور الفاصل في الدوري المكسيكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اكتمال عقد المتأهلين للدور الفاصل في الدوري المكسيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتمكن فريقا بوماس أونام وسانتوس من التأهل من المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، بعد تعادلهما في ختام الجولة الـ 17 والأخيرة.
وفي ختام جولات الدوري الليلة الماضية، تعادل بوماس مع ضيفه سانتوس (1-1)، ليحل الاول بالمركز الثالث برصيد 30 نقطة، بفارق الأهداف أمام الضيوف.
وفي مباراة أخرى، أمس الأحد، خسر تولوكا أمام مضيفه لوبوس بهدفين نظيفين، لكنه ضمن مسبقًا التأهل للدور الفاصل.
وبفوزه بفضل هدفي مايكل كيرينوس وياجو، أنهى لوبوس، البطولة في المركز الـ 13 برصيد 19 نقطة.
كما فاز كيريتارو على نيكاكسا بهدف دون رد، وأمريكا على فيراكروز بنتيجة 4-1، وتيجريس على جوادالاخارا بهدف نظيف.
وبختام الجولة، يتأهل للدور الفاصل بترتيب المراكز من الأول للثامن، كروز أزول وأمريكا وبوماس وسانتوس ومونتيري وتيجريس وتولوكا وكيريتارو.
ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي ذهابا وإيابا الأسبوع المقبل، وتجمع كروز أزول مع كيريتارو، وأمريكا مع تولوكا، وبوماس مع تيجريس، وسانتوس لاجونا مع مونتيري.
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