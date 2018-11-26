رياضة | أحمد شوبير يهاجم عصام الحضري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد شوبير يهاجم عصام الحضري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاتب الإعلامي أحمد شوبير حارس الإسماعيلي عصام الحضري لإعلان رحيله قبل مباراة مهمة في النسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير: "عصام الحضري تخلف عن السفر مع بعثة الإسماعيلي ثم أعلن أن إدارة النادي لم تتصل به للاطمئنان فكيف يحدث هذا فهل المطلوب من الإدارات أن تبحث عن اللاعبين وقت السفر أم يتصلوا هم لتبرير ظروفهم".

وأضاف شوبير: "كان يجب احترام الإسماعيلي وجماهيره وإدارته رغم أنني أعلم أنه لديه عروض من السعودية وليس محلية.. أعتقد أن اللوم على الحضري في النهاية على ما فعله مع الدراويش".