رياضة | طلعت يوسف: أريد أحمد الشيخ والأهلي أخطأ في حقه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف: أريد أحمد الشيخ والأهلي أخطأ في حقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصرالمقاصة عن موقفه من التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي. وقال طلعت يوسف في تصريحات لبرنامج ساعة مع شوبير على اذاعة اون سبورت:" طلبت ضم أحمد الشيخ في بداية الموسم، وقرار الأهلي خاطئ بتمسكهم باللاعب لأن الطرفين تعرضا للضرر". وأضاف يوسف:" ما زلت أرغب في ضم أحمد الشيخ خلال الفترة المقبلة رغم أنه سيحتاج إلى فترة لاستعادة مستواه لعدم مشاركته مع الأهلي".

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