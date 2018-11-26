رياضة | طلعت يوسف: لا عروض من القطبين لـ"أنطوي ووحيد".. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلعت يوسف: لا عروض من القطبين لـ"أنطوي ووحيد".. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصرالمقاصة موقف ثنائي الفريق من الرحيل خلال الفترة المقبلة.

ويرغب الأهلي والزمالك في التعاقد مع محمود وحيد وجون أنطوي ثنائي مصر المقاصة.

وقال طلعت يوسف في تصريحات لبرنامج ساعة مع شوبير على اذاعة اون سبورت:"لم يتم مناقشة أمر رحيل محمود وحيد وجون أنطوي حتى هذه اللحظة".

أضاف طلعت يوسف:" إدارة المقاصة لم تبلغني بوجود ولوحتى شبه عروض لهؤلاء اللاعبين والموضوع بعيد عن الواقع رغم أنه قد يوجد أحاديث في الغرف المغلقة أو اتصال مع اللاعبين وهذا لا يليق ولا توجد عروض رسمية".