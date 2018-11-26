رياضة | مدرب المقاصة: الزمالك أقرب للدوري من بيراميدز "صاحب الفريقين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المقاصة: الزمالك أقرب للدوري من بيراميدز "صاحب الفريقين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد طلعت يوسف المدير الفني لنادي مصر المقاصة أن الزمالك أقرب للفوز بالدوري المصري من الأهلي وبيراميدز هذا الموسم.

وقال طلعت يوسف لبرنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: "الزمالك الأقرب للدوري من الأهلي الذي يعاني بعض المشاكل الفنية أما بيراميدز فيمتلك فريقين داخل الملعب وخارجه لكن المسابقة لا تنتزع بالفنيات فقط فمثلًا الدعم الإعلامي والجماهيري يلعب دورًا في التتويج باللقب".

وشدد طلعت يوسف على أن الأهلي قد يكون أخطأ في الإعداد للموسم الجديد من الدوري المصري لذلك عليه تصحيح الأوضاع.