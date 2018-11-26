رياضة | بتروجت ضد سموحة في لعبة فنية مثيرة بين مؤمن وطارق يحيى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجت ضد سموحة في لعبة فنية مثيرة بين مؤمن وطارق يحيى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف نادي بتروجت نظيره سموحة في الساعة الخامسة والربع مساء اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري.

ويسعى بتروجت تحت قيادة مؤمن سليمان للعودة إلى الانتصارات بعد التعادل مع الطلائع بثلاثة أهداف لكل فريق فى الجولة الماضية فيما تعادل سموحة مع الجونة 1-1.

ويحتل بتروجت المركز السادس عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة بينما سموحة في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

ويأمل طارق يحيى المدير الفني الحالي لسموحة فى خطف النقاط الثلاث في أول ظهور له مع الفريق السكندري خلفاً لعلى ماهر.