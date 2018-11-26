الغارديان: هذه أهم المشاكل التي تواجه مونديال قطر

قال الصحافي البريطاني ديفيد كون إن إمارة قطر الخليجية التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف مواطن فقط، بجانب 1.7 مليون عامل مهاجر معظمهم من الهند ونيبال وبنجلاديش، تعاني حتماً من أجل إعداد منتخب قادر على التنافس من بين شبابها القليل عدداً.

وذكر الصحفي البريطاني في تقريره عن الدور الذي يلعبه لاعب برشلونة الإسباني السابق تشافي هيرنانديز في تطوير اللاعبين الشباب، إنه منذ بدء المشروع الاستراتيجي الوطني بعد أن اغتصب الأمير السابق حمد بن خليفة، السلطة من والده في عام 1995، استخدم فريق كرة القدم القطري معايير الفيفا، التي تنص على أنه يمكن تجنيس اللاعبين إذا عاشوا في بلد لمدة 5 سنوات منذ سن 18 عاماً.

ولفت ديفيد مون إلى أنه من بين اللاعبين الـ11 الذين شاركوا أمام منتخب أيسلندا يوم الاثنين الماضي، ولد 4 لاعبين خارج قطر وهم: المدافعون بوعلام خوخي (الجزائر) ورو رو (البرتغال)، ولاعب الوسط كريم بوضياف (فرنسا)، والمهاجم المعز علي (السودان).

وعن عزوف الجماهير القطرية الدائم عن الحضور إلى ملاعب كرة القدم، قال تشافي للصحيفة البريطانية، وذلك بعد لقاء فريقه السد القطري أمام فريق الخريطيات، إنه لا يمانع اللعب على ملاعب وسط مدرجات خالية لأنه ما زال يحب كرة القدم لكنه أقر بأن غياب الجماهير يمثل مشكلة.

وعلق الكاتب على ذلك قائلا: "قيل لنا إن بعض القطريين يميلون أكثر إلى القيام برحلة لمشاهدة برشلونة أو باريس سان جيرمان أو مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر من مشاهدتهم لمباراة في الدوري القطري".

وبين اللاعب الإسباني "إنه لأمر مؤسف، في كأس الأمير، في دوري الأبطال الآسيوي، كان الملعب ممتلئاً، ذلك يعتمد على المباراة، اليوم، إنها مباراة سهلة بالنسبة لنا وبقت الجماهير في المنازل لمشاهدة المباراة عبر التليفزيون، عموماً الجماهير في الملاعب القطرية ليست كبيرة، علينا أن نجد بعض الحلول لإثارة الناس للمجيء لهذا النوع من المباريات، لا أعرف كيف".