شكرا لقرائتكم الأهلى يجدد مفاوضاته مع "تروارى" المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسئولو الأهلى مفاوضاتهم مع نظرائهم فى المقاصة، لشراء البوركينى إيريك تروارى لاعب الفريق الفيومي، لتدعيم الوسط الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينال تراورى إعجاب الأهلى منذ موسمين، نظراً لصغر سنه حيث يبلغ من العمر 20 عاماً فقط ،كما أنه يُجيد اللعب فى مركز لاعب الوسط وكذلك فى مركز صانع الألعاب وهو ما يحتاجه الاهلى بشدة، ودخلت الإدارة الحمراء فى مفاوضات متقدمة معه سابقاً فى أكثر من مناسبة، إلا أن مغالاة المقاصة حالت دون إتمام الصفقة.

ووفقاً لمصدر داخل إدارة الأهلى فإن ناديه تواصل مع المقاصة لإنهاء صفقة ايريك، حيث عرض مسئولو الفريق الأحمر مبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة لإعارة أحمد الشيخ لمدة موسم ،من أجل الظفر بخدمات نجم هجوم الفريق الفيومي، وفى حالة التعاقد مع ايريك أو غيره من اللاعبين الأجانب سيكون على حساب المالى ساليف كوليبالى الذى يقترب بشدة من الرحيل عن القلعة الحمراء.