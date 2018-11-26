شكرا لقرائتكم توخل يتوقع جاهزية مبابي ونيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باريس - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 26 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 26 نوفمبر 2018 / 09:51

أعرب الألماني توماس توخل مدرب فريق باريس سان جرمان الفرنسي عن اعتقاده بأن نجميه المصابين البرازيلي نيمار وكيليان مبابي سيكونان قادرين على المشاركة في المباراة المهمة ضد ليفربول الإنكليزي الأربعاء ضمن دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



ويستعد بطل فرنسا لاستضافة الفريق الإنكليزي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات للمسابقة الأوروبية، في مباراة مؤثرة على مصير بطاقتي التأهل الى دور الـ16 عن المجموعة السادسة. ويتصدر نابولي الإيطالي ترتيب المجموعة برصيد متساوٍ من النقاط مع ليفربول الثاني (6 نقاط)، في حين يحتل سان جرمان المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بفارق نقطة فقط أمام النجم الأحمر بلغراد الصربي.

وفي ظل المنافسة المفتوحة في المجموعة، يحتاج سان جرمان لكامل أسلحته في مواجهة ضيفه الذي لم يخسر أي مباراة في الدوري الإنكليزي هذا الموسم، وفاز على الفريق الباريسي ذهاباً على ملعب أنفيلد (3-2).