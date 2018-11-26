شكرا لقرائتكم بتروجت يواجه سموحة فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه بتروجت نظيره سموحة على ستاد السويس الجديد مع دقات الخامسة والربع عصر اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق البترولى سعياً للعودة للانتصارات بعد التعادل مع الطلائع بثلاثة اهداف لكل فريق فى الجولة الماضية فيما تعادل سموحة مع الجونة بهدف لكل فريق فى أخر ظهور له بالمسابقة بعد تأجيل مباراته مع الأهلى وذلك بسبب ارتباط الفريق الاحمر بمواجهة الوصل الاماراتي، بالبطولة العربية للأندية والتى ودع منافساتها.

ويحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 9 مباريات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة جمعهم من 4 انتصارات و 8 تعادلات وتعرض الفريق للهزيمة في مباراة واحدة، ولديه مباراتين مؤجلتين أمام المصري البورسعيدي والأهلي.

ويأمل طارق يحيى المدير الفنى الحالى لسموحة فى خطف النقاط الثلاث بأول ظهور له مع الفريق السكندرى خلفاً لعلى ماهر لاسيما أمام بتروجت الذى تولى تدريبه ويعلم كل خفاياه فيما يأمل مؤمن سليمان المدير الفنى لبتروجت فى تحقيق أول انتصار له مع الفريق البترولى والثانى لبتروجت هذا الموسم .