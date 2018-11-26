شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يصرف راتب شهرين ونصف للجهاز الفنى للمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف اتحاد الكرة راتب شهرين ونصف للجهاز الفنى الوطنى المكون من هانى رمزى المدرب المساعد واحمد ناجى مدرب الحراس، وإدارى الفراعنة والجهاز الطبي بدءًا من 15 أغسطس وقت إعلان التعيين من مجلس الجبلاية وحتى راتب اكتوبر على أن يتم صرف مستحقات الشهر الجارى بنهايته مع العاملين بالاتحاد، ووفقًا لمصدر مطلع فإن راتب هانى رمزى وصل الى 100 ألف جنيه بينما استقر راتب الجميع فى الجهازين الفنى والادارى على الرواتب المخصصة لهم تحت قيادة هيكتور كوبر المدير الفنى السابق.

بينما أوضح المصدر الموقف النهائى لراتب الإسبانى ميشيل سلجادو المدرب المساعد حيث يحصل اللاعب السابق لريال مدريد على 5 الآف دولار فى المعسكر الواحد وليس شهريًا خاصة وأن العقد المبرم بين الجبلاية واجيرى يؤكد فيه أحقية المدرب المكسيكى فى استدعاء أى مدرب مساعد فى المعسكرات مقابل حصوله على 5 الآف دولار فى المعسكر الواحد وليس شهريًا كما تردد مؤخرًا.