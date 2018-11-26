شكرا لقرائتكم خبر عن 35 ألف جنيه مكافأة الفوز للاعبى المنتخب خارج الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس ادارة اتحاد الكرة على اعتماد المكآفات الخاصة بمباريات المنتخب الوطني الأول بقيادة المكسيكى خافيير اجيرى بعد طلب اللاعبين فى المعسكر الأخير من هاني أبوريدة رئيس الجبلاية صرف المكافآت السابقة لمباراتى اى سواتينى، بحيث تكون مكافأة المباريات خارج الأرض 35 ألف جنيه لكل لاعب.

كما تقرر أن تكون المكافأة داخل مصر فى حالة الفوز 25 ألفا وذلك بعدما كانت اللائحة تمنح اللاعبين 12 ألفا فقط فى المباراة الواحدة.

وفوجئ اتحاد الكرة فى معسكر برج العرب السابق بقيام اللاعبين برفض استلام المبالغ التى تم رصدها مكافئة للاعبين فى المباريات الماضية التى خاضها الفريق فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية على أساس ان هناك اتفاقا سابق بين رئيس الجبلاية واللاعبين وعد خلاله أبوريدة بمضاعفة المكافآت بعد اندلاع ازمة المكافآت الخاصة بالفراعنة عقب التأهل لكأس العالم ومع التجمع الأول للمنتخب فى عهد المدرب أجيرى.