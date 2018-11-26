شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبحث عن الانتفاضة أمام بتروجت على ستاد السويس الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ويحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 9 مباريات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل سموحة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة جمعهم من 4 انتصارات و 8 تعادلات وتعرض الفريق للهزيمة في مباراة واحدة، ولديه مباراتين مؤجلتين أمام المصري البورسعيدي والأهلي.
ويأمل طارق يحيى المدير الفنى الحالى لسموحة فى خطف النقاط الثلاث بأول ظهور له مع الفريق السكندرى خلفاً لعلى ماهر لاسيما أمام بتروجت الذى تولى تدريبه ويعلم كل خفاياه فيما يأمل مؤمن سليمان المدير الفنى لبتروجت فى تحقيق أول انتصار له مع الفريق البترولى والثانى لبتروجت هذا الموسم .
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