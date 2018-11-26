شكرا لقرائتكم خبر عن التظلمات تنظر استئناف سموحة على أحقية نبروه فى 540 ألف دولار مطلع ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد المسيرى رئيس نادى نبروه، أن لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجى من المقرر أن تجتمع بداية شهر ديسمبر المقبل للنظر فى الإستئناف المقدم من نادى سموحة ضد القرار الصادر من لجنة شئون اللاعبين بأحقية نادى نبروه فى الحصول على 540 ألف دولار نظير انتقال لاعب نبروه السابق عبد الله بكرى من نادى سموحة إلى الباطن السعودى .

قال أحمد المسيرى أنه على ثقة أن لجنة التظلمات سترفض الإستئناف المقدم من سموحة الذى فشل حتى الآن فى إثبات إعارة اللاعب وليس بيعه -وفقا لقوله-، قائلا:"رئيس سموحة مازال يكابر ويعاند نفسه من أجل إهدار حقنا القانونى فى الصفقة"، مشددا على أنه يدرس تصعيد الأمر للقضاء للحفاظ على حقوق ناديه المادية والأدبية.