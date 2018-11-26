رياضة | دي يونج يعلق على تشبيهه بأسطورة هولندا وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي يونج يعلق على تشبيهه بأسطورة هولندا وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط أياكس على أنه لا يشبه أسطورة الكرة الهولندية يوهان كرويف.

وقال دي يونج في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية: "أحاول تجاهل المقارنات والتركيز على دوري في الملعب، بالطبع من الجيد تشبيهي بالعظيم كرويف لكنني بعيد جدًا عن مستوى أسطورة الطواحين".

كما أبدى إعجابه بثنائي برشلونة السابقين تشافي هيرنانديز وأندريس إنييستا وألمح إلى رغبته في أن يظل مرافقًا لزميله ومواطنه ماتياس دي ليخت.

ويعتبر الثنائي الهولندي دي يونج ودي ليخت أبرز أهداف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وحدد أياكسفي وقت سابق مبلغ 75 مليون إسترليني للتخلي عن دي يونج صاحب الـ21 عامًا.

يذكر أن دي يونج يحظى باهتمام عدد من أكبر الأندية الأوروبية على رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي وتوتنهام وبايرن ميونخ بالإضافة إلى برشلونة.