شكرا لقرائتكم خبر عن جنوى يتعادل أمام سامبدوريا في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق جنوى مع ضيفه سامبدوريا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب لويجي فيراريس في إطار الجولة 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم سامبدوريا في الدقيقة الثامنة، وتعادل كريستوف بياتيك لجنوي في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.

ومنح التعادل كل فريق نقطة ليصبح رصيد سامبدوريا 16 نقطة في المركز 12، ويصبح رصيد جنوي 15 نقطة في المركز 13.